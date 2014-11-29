Волонтеры рассказали, сколько людей пропало в сентябре в Петербурге и Ленобласти

Спасателям удалось обнаружить живыми 302 человека.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что в сентябре 2025 года обработано 392 обращения о поиске потерявшихся жителей Петербурга и Ленинградской области. Спасателям удалось обнаружить живыми 302 человека, сообщили участники команды в социальных сетях.

Этот сентябрь оказался непростым периодом для волонтеров: почти каждый второй случай имел статус экстренного. Так, из общего числа запросов, 77 обращений касалось риска для жизни в природных условиях, а 20 ситуаций потребовали выезда группы спасателей на местность.

Кроме того, печальная статистика месяца включает находку тел 14 погибших, судьба ещё десяти человек остаётся неизвестной.

Фото: пресс-служба отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти