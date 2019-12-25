  1. Главная
Неизвестные напали на пенсионерку и ее собаку в СНТ "Технолог" под Петербургом
Сегодня, 10:56
К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители Лужского района разыскивают напавших на пожилую женщину и ее собаку в СНТ "Технолог". 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 25 сентября полицейским поступила информация от 64-летней пенсионерки о том, что возле дачного дома в массиве Мшинское двое неизвестных выстрелили в их сторону с питомцем из "пневматики" и скрылись. Конфликт произошел с прохожими из-за пса. 

К счастью, никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: пожилой житель Томской области ударил по голове пенсионерку в вагоне метро Петербурга. 

Фото: Piter.TV

