Неизвестные напали на пенсионерку и ее собаку в СНТ "Технолог" под Петербургом

Правоохранители Лужского района разыскивают напавших на пожилую женщину и ее собаку в СНТ "Технолог".

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 25 сентября полицейским поступила информация от 64-летней пенсионерки о том, что возле дачного дома в массиве Мшинское двое неизвестных выстрелили в их сторону с питомцем из "пневматики" и скрылись. Конфликт произошел с прохожими из-за пса.

К счастью, никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV