Пожилой житель Томской области ударил по голове пенсионерку в вагоне метро Петербурга

Вечером 21 сентября, в 18:52, сотрудникам полиции Петроградского района сообщили о событии, произошедшем на станции метро "Петроградская". Там полицейскими был задержан 64-летний мужчина из Томской области. Инцидент произошёл в вагоне электропоезда, где пожилой мужчина вступил в словесную перепалку с 53-летней женщиной и ударил её по голове.

Позже в правоохранительные органы поступили сведения из медицинского учреждения, где женщину осмотрели врачи и оказали необходимую помощь. Поскольку полученные ею повреждения были незначительны, медики отпустили её домой для амбулаторного лечения.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

Фото: Piter.TV