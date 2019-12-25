Молодые люди пострадали в пьяной драке на проспекте Просвещения

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 сентября 2025 года, в 16:51, отделение полиции Калининского района получило информацию о конфликте, вспыхнувшем у магазина по адресу: проспект Просвещения, дом 68. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия и установили, что в столкновении участвовали шесть человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Участники потасовки оказались гражданами разных регионов и стран: жители Свердловской области и Республики Саха (Якутия), граждане Азербайджана, в числе которых находился мигрант без регистрации, а также подросток из Северного Кавказа и юноша из Казахстана.

Спустя некоторое время поступил звонок из медицинского учреждения, куда обратились двое местных жителей, 20 и 23 лет, с травмами лица. После оказания медицинской помощи они покинули клинику самостоятельно и отказались подавать заявления. Расследование показало, что причиной конфликта стал пьяный скандал между молодыми людьми.

Несовершеннолетнего участника допросили и передали родителям, а один из задержанных помещён в стационар из-за сильной алкогольной интоксикации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV