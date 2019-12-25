На Дачном проспекте ревнивец ударил ножом соперника

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В ночь на 25 сентября, в 00:03, полиция Кировского района получила сообщение о произошедшем инциденте с применением ножа возле дома №9 на Дачном проспекте. Пострадавшим оказался 39-летний мужчина, получивший серьёзные ранения. Он был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Позднее, днём того же числа, в 15:16 сотрудниками полиции был задержан 43-летний житель Великого Новгорода, подозреваемый в причастности к данному преступлению. Конфликт произошел спонтанно, причиной послужила ревность.

Задержанный взят под стражу в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ.

