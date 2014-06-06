Незнакомец выстрелил в студента колледжа из светошумового пистолета в Альпийском переулке

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("хулиганство").

Ночью 24 сентября, в 00:49, сотрудники полиции получили информацию из травмпункта о поступлении 19-летнего студента третьего курса колледжа с повреждением руки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Проведенное полицейскими расследование показало, что инцидент произошел вечером 21 сентября около 22 часов возле дома №32 в Альпийском переулке. Пострадавший рассказал, что незнакомый мужчина внезапно открыл стрельбу из светошумового оружия, после чего быстро удалился с места происшествия.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("хулиганство"). Правоохранительными органами начаты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

