В Петродворцовом районе работник санатория ударил 9-летнего ребенка ногой в живот

Сейчас полицейскими ведётся расследование обстоятельств происшествия.

Во вторник, 23 сентября, полиция Петродворцового района получила сообщение из медицинского учреждения о поступлении 9-летнего ребёнка из Пушкина, госпитализированного с травмой живота. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мальчик прибыл вместе с родителем, врачи диагностировали у него ушиб передней части брюшины, состояние оценено как средней тяжести.

Согласно пояснениям самого пострадавшего, инцидент произошёл днём раньше, 22 сентября, когда он находился в санатории на Собственном проспекте, д. 9. Там сотрудник санатория нанёс мальчику удар ногой в живот.

Фото: Piter.TV