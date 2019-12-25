Ленобласть изучает проект мусороперерабатывающего завода "под ноль"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с представителями компании "ЭкоСити" перспективы строительства в регионе инновационного завода замкнутого цикла, который обеспечит практически полную переработку отходов.

Особенность будущего предприятии – в многоступенчатой системе сортировки и переработки не только твёрдых коммунальных отходов (ТКО), но и таких сложных фракций, как шины, древесина и строительные материалы. Благодаря современным технологиям после завершения всех этапов переработки на захоронение ничего не отправляется, что позволяет полностью отказаться от создания новых полигонов. Остаточные продукты планируется использовать для генерации электроэнергии и тепла, делая производство практически безотходным.

По итогам встречи губернатор поручил детально изучить опыт реализации подобных проектов и совместно с региональным оператором проработать возможность строительства завода мощностью 200–250 тысяч тонн отходов в год. Проект будет реализован при поддержке правительства Ленинградской области.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко