На севере Петербурга задержан подозреваемый в распространении наркотиков: изъято более 1 кг запрещенных веществ

В среду, 13 мая, сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали в Петербурге 35-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты наркотики: гашиш массой 510,4 г, а также два свёртка из бесцветного полимерного материала общей массой 495,3 г — их состав будет установлен в ходе экспертизы.

Общая масса изъятых веществ составила 1005,7 г. По данному факту СУ УМВД России по Калининскому району возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и выявление других эпизодов преступной деятельности.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

