Обвиняемая в незаконном обороте наркотиков в Петербурге предстанет перед судом

Женщина выдавала запрещенные вещества и принимала оплату за них.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней уроженки Уфы, которой вменяют п. "а" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ноябре прошлого года фигурантка вступила в группировку, занимающуюся сбытом наркотических средств и грибов, содержащих наркотические средства. В ее обязанности входили поиск и аренда помещения, его оборудование и обслуживание в качестве пункта выдачи заказов наркопотребителям. Обвиняемая выдавала запрещенные вещества и принимала оплату за них в доме на Моховой улице. Деятельность была пресечена полицейскими в ходе проверочной закупки. В результате изъяли свыше 1 тыс. свертков с марихуаной, гашишем и грибами, около 100 полимерных капсул с гашишным маслом.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга