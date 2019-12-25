В Петербурге мужчину будут судить по делу о незаконном обороте мефедрона
Сегодня, 15:08
Из оборота изъяли запрещенное вещество общим весом 0,83 грамма, что является значительным размером.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщили 8 мая в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в феврале этого года фигурант незаконно приобрел мефедрон. Он хранил наркотическое средство в сумке. Злоумышленника поймали на улице Композиторов, из оборота изъяли запрещенное вещество общим весом 0,83 грамма, что является значительным размером. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что кокаин и две боевые гранаты нашли у петербуржца на Серебристом бульваре. Мужчину уже судили 

Фото: Piter.TV 

