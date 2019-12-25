К юбилею ГУМРФ в Петербурге будут продавать лимитированные "Подорожники"

В петербургском метрополитене с 19 мая стартует продажа лимитированного тиража транспортных карт "Подорожник", посвященного 150-летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Всего изготовили 25 тыс. экземпляров, цена одного составит 90 рублей, рассказали в комитете по транспорту города.

ГУМРФ – один из ведущих отраслевых вузов страны, находящийся в ведении Росморречфлота. Университет готовит судоводителей, судомехаников, электромехаников, логистов, специалистов по безопасности, IT-технологиям и экономике отрасли.

Директор ГКУ "Организатор перевозок" Виталий Войнов отметил, что это третий выпуск тематического "Подорожника", приуроченный к важным датам и событиям в судоходстве Северо-Запада.

В Петербурге располагается Главное командование ВМФ, проводятся главные военно-морские парады, базируются ключевые судостроительные предприятия и торговые порты. Традиционно в летний период тысячи туристов приезжают в город, чтобы увидеть Северную столицу с акватории Невы и познакомиться с ее морским наследием. Виталий Войнов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

