Билеты на юг России резко подешевели перед летом: эксперты говорят о снижении спроса на курорты

Сильнее всего цены просели на направлениях, которые ещё недавно считались самыми востребованными для летнего отпуска.

Перед стартом летнего сезона авиабилеты на популярные южные направления России заметно упали в цене. По данным Ассоциация туроператоров России, перелёты в Сочи стали дешевле почти на 20% по сравнению с прошлым летом, а в Минеральные Воды — более чем на треть. Для туристов такая ситуация выглядит выгодной, однако представители туротрасли называют происходящее тревожным сигналом для рынка внутреннего отдыха.

Как отметил "Петербург2", специалисты связывают снижение цен не только с традиционными акциями авиакомпаний, но и с более слабым спросом на внутренние курорты. Чтобы сохранить загрузку рейсов, перевозчики вынуждены корректировать тарифы и предлагать билеты по более низкой стоимости. При этом тенденция затронула не только южные регионы. По информации туроператоров, минимальные цены на авиаперелёты по стране в целом снизились примерно на 4%, а средняя стоимость билетов — почти на 10%.

Сильнее всего цены просели на направлениях, которые ещё недавно считались самыми востребованными для летнего отпуска. Помимо Сочи и Минеральных Вод, снижение фиксируется в Калининграде. Одновременно с этим на ряде маршрутов билеты, наоборот, подорожали. В частности, рост цен отмечен на рейсах в Москву и Новосибирск.

Эксперты считают, что рынок внутреннего туризма постепенно меняется. Если несколько лет назад российские путешественники массово выбирали Краснодарский край из-за ограниченного числа альтернатив, то сейчас ситуация стала другой. На фоне расширения зарубежных маршрутов часть туристов вновь переключилась на отдых за границей. Кроме того, растёт интерес к поездкам на Алтай, в Карелию и на Байкал.

Участники отрасли отмечают, что лето 2026 года может стать одним из самых нестабильных сезонов для южных курортов России за последние годы. В условиях высокой конкуренции и осторожных расходов со стороны туристов авиакомпаниям и гостиничному бизнесу приходится бороться за клиентов с помощью скидок и специальных предложений.

Фото: Piter.tv