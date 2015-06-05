Экс-замглавы администрации Сочи предъявили обвинение по делу о получении взяток

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю главы администрации города Сочи Евгению Горобцу по уголовному делу о получении взяток на сумму свыше десяти миллионов рублей. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Сейчас в отношении фигуранта ведется расследование по части 6 статьи 290 УК РФ, Речь идет о получении взятки в особо крупном размере.
В надзорном ведомстве указали, что на момент совершения преступления, действующий тогда заместитель главы муниципального образования и директор правового департамента администрации получили сведения о желании местного жителя получить в пользование один из муниципальных земельных участков. В этой связи фигуранты уголовного дела решили получить от потерпевшего взятку за беспрепятственное предоставление человеку участка.
Главу комитета Петербурга Толстых отпустили из СИЗО.
Фото и видео: Следственный комитет России
