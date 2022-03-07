Главу комитета Петербурга Толстых отпустили из СИЗО

Руководителю Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денису Толстых изменили меру пресечения и освободили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Об этом сообщила его супруга.

По имеющейся информации, ранее суд определил содержание под стражей до 15 апреля, однако решение было пересмотрено. Причины смягчения меры пресечения на данный момент уточняются.

Толстых был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Сочи. Следствие установило, что в 2024 году группа работников комитета разработала и реализовала схему, позволявшую отдельным коммерческим структурам получать преимущества при участии в государственных закупках. В результате этим компаниям обеспечивались победы в конкурсах и заключение контрактов с нарушением действующих требований.

В рамках расследования 6 февраля к уголовной ответственности привлекли начальника отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия Егора Леонова. По данным источников, именно его показания сыграли ключевую роль в деле и повлияли на дальнейшее развитие следствия.

