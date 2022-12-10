Нападением на журналистов в Петербурге заинтересовался глава СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту воспрепятствования деятельности журналистов в Петербурге. Об этом рассказали 26 марта в ведомстве.

Сотрудники местного телеканала прибыли на Кольцевую автодорогу, чтобы сделать репортаж о произошедшем ДТП. В результате женщина избила оператора съемочный группы и попыталась забрать телефон у репортера. Было заведено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ.

Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Козлову В. П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

