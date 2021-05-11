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В реке Паша утонул мужчина
Сегодня, 16:10
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В реке Паша утонул мужчина

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Тело передали сотрудникам полиции. Причина смерти устанавливается.

В реке Паша утонул мужчина. Инцидент произошел сегодня, 5 августа, около деревни Томилино. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти". 

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Они провели поисковые работы, в ходе которых обнаружили тело погибшего. Его передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что из Новоладожского канала в Шлиссельбурге достали тело женщины в купальнике.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: река паша, спасатель, томилино, утонул мужчина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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