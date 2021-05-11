Тело передали сотрудникам полиции. Причина смерти устанавливается.

В реке Паша утонул мужчина. Инцидент произошел сегодня, 5 августа, около деревни Томилино. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Они провели поисковые работы, в ходе которых обнаружили тело погибшего. Его передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что из Новоладожского канала в Шлиссельбурге достали тело женщины в купальнике.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО