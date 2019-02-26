  1. Главная
В бассейне фитнес-клуба на Маршала Захарова утонул мужчина
Сегодня, 12:12
Спасателя на месте в момент трагедии не было.

В фитнес-клубе на улице Маршала Захарова в Петербурге погиб мужчина. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 25 августа. 

По предварительной информации, 53-летний посетитель утонул в бассейне. Камеры видеонаблюдения показали, что погибший внезапно ушел под воду на одной из дорожек и провел на дне около двух минут. Это заметила женщина, она обратилась к персональному тренеру. Спасателя на месте в момент трагедии не было. К сожалению, мужчину не удалось реанимировать. 

Вдова обратилась к правоохранителям, в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела. В самом фитнес-центре не стали комментировать произошедшее. 

Ранее на Piter.TV: из Ладожского озера извлекли тело утонувшего мужчины. 

Фото: Piter.TV 

