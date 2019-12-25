Молодой человек ограбил школьника на Маршала Захарова
Сегодня, 10:45
Молодой человек ограбил школьника на Маршала Захарова

Общая сумма ущерба составила 10,7 тыс. рублей.

Правоохранители Петербурга задержали молодого человека, ограбившего девятиклассника на улице Маршала Захарова. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в МВД России. 

Вечером 24 марта в полицию Красносельского района поступило заявление от женщины о том, что неизвестный напал на ее 15-летнего сына и отобрал у него одежду. Общая сумма ущерба составила 10,7 тыс. рублей, помощь медиков школьнику не понадобилась. 

На той же улице по подозрению в совершении преступления поймали 19-летнего местного жителя. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист попытался ограбить персонал больницы на Пискаревском проспекте. Его судили за кражи, а также привлекали к уголовной ответственности за грабеж и незаконное хранение наркотиков.

