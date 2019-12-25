  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За разбойное нападение на магазин на Маршала Захарова задержаны нетрезвый мужчина и девочка-подросток
Сегодня, 10:41
111
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За разбойное нападение на магазин на Маршала Захарова задержаны нетрезвый мужчина и девочка-подросток

0 0

Также злоумышленники избили сотрудников торговой точки.

Правоохранители задержали машину с напавшими на сотрудников магазина в Красносельском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 декабря поступила информация о том, что в торговую точку на улице Маршала Захарова ворвались четверо, избили 31-летнего продавца и курьера 39 лет, угрожали ножом персоналу и хотели похитить товар. Они прибыли к адресу на автомобиле Hyundai Solaris. 

В салоне иномарки на улице Доблести находились 26-летний уроженец Дагестана в состоянии опьянения и его 17-летняя знакомая. В отделе в отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, девушку передали родителям. Доставщик обратился в травмпункт за медицинской помощью. Устанавливаются иные соучастники преступления. 

Ранее мы рассказывали о том, что ревнивец ударил ножом ухажера бывшей на парковке гипермаркета в Парголово. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии