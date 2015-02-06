Ревнивец ударил ножом ухажера бывшей на парковке гипермаркета в Парголово

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция задержала ревнивца, который набросился с ножом на ухажера бывшей возлюбленной в Парголово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Выборгского района 24 ноября поступили сведения о ранении 37-летнего водителя Porsche Panamera на парковке гипермаркета на Выборгском шоссе. Собственница авто пояснила, что на него напал бывший сожитель. Злоумышленник заметил их на трассе. Сначала он преследовал и подрезал машину, а потом совершил нападение.

Накануне на перекрестке Уральской и Наличной улиц по подозрению поймали 45-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: Piter.TV