  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ревнивец ударил ножом ухажера бывшей на парковке гипермаркета в Парголово
Сегодня, 11:27
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ревнивец ударил ножом ухажера бывшей на парковке гипермаркета в Парголово

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция задержала ревнивца, который набросился с ножом на ухажера бывшей возлюбленной в Парголово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Выборгского района 24 ноября поступили сведения о ранении 37-летнего водителя Porsche Panamera на парковке гипермаркета на Выборгском шоссе. Собственница авто пояснила, что на него напал бывший сожитель. Злоумышленник заметил их на трассе. Сначала он преследовал и подрезал машину, а потом совершил нападение. 

Накануне на перекрестке Уральской и Наличной улиц по подозрению поймали 45-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее на Piter.TV: в магазине на Садовой мужчина угрожал убийством подростку в ответ на замечание. 

Фото: Piter.TV 

Теги: парголово, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии