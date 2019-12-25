В магазине на Садовой мужчина угрожал убийством подростку в ответ на замечание

Наряд вневедомственной охраны прибыл к магазину и задержал неадеквата.

Росгвардейцы задержали в Центральном районе мужчину, который угрожал убийством подростку. По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел в магазине на Садовой улице 22 ноября.

Уточняется, что 44-летний злоумышленник повздорил с сотрудницей торговой точки и начал ее оскорблять. В ссору вмешался 15-летний юноша. В ответ на замечания нарушитель достал нож и стал угрожать расправой. Тогда очевидцы позвонили в полицию.

Наряд вневедомственной охраны прибыл к магазину и задержал неадеквата. Нож изъяли.

Фото: пресс-служба Росгвардии