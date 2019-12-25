  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В магазине на Садовой мужчина угрожал убийством подростку в ответ на замечание
Сегодня, 8:59
131
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В магазине на Садовой мужчина угрожал убийством подростку в ответ на замечание

0 0

Наряд вневедомственной охраны прибыл к магазину и задержал неадеквата.

Росгвардейцы задержали в Центральном районе мужчину, который угрожал убийством подростку. По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел в магазине на Садовой улице 22 ноября. 

Уточняется, что 44-летний злоумышленник повздорил с сотрудницей торговой точки и начал ее оскорблять. В ссору вмешался 15-летний юноша. В ответ на замечания нарушитель достал нож и стал угрожать расправой. Тогда очевидцы позвонили в полицию. 

Наряд вневедомственной охраны прибыл к магазину и задержал неадеквата. Нож изъяли. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина ломился в квартиру беременной соседки с ножом и угрожал ей убийством на Челябинской. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: садовая улица, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии