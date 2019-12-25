  1. Главная
Мужчина ломился в квартиру беременной соседки с ножом и угрожал ей убийством на Челябинской
Сегодня, 12:42
121
Женщина в положении сильно испугалась действий злоумышленника, и ее состоянии ухудшилось.

Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался ворваться с ножом в руках в квартиру к беременной соседке в Красногвардейском районе. 

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 11 октября дежурные наряды ОВО получили информацию о том, что на первом этаже дома на Челябинской улице находится агрессивный неадекват. Он выломал ручку входной двери соседнего жилища, при этом угрожая убийством 23-летней девушке. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, был задержан 36-летний жилец. Нож изъяли. 

Женщина в положении сильно испугалась действий злоумышленника, и ее состоянии ухудшилось. Потерпевшую госпитализировали. 

Кроме того, установлено, что мужчина в тот же день размахивал ножом в алкомаркете на Ржевской площади, нанеся удар по витрине и разбив ее. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержана петербурженка, ударившая ножом подругу и скрывшаяся 3 года назад. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

