Жителя Петербурга будут судить за угрозы матери

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как сообщили в надзорном ведомстве 4 мая, в февраля фигурант находился в квартире матери, расположенной на Дальневосточном проспекте. Во время ссоры он взял металлическую ложку для обуви и, замахнувшись в область головы потерпевшей, стал угрожать ей убийством. Мужчине не понравились претензии родственницы относительно его поведения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

