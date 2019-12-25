Жителя Петербурга будут судить за угрозы матери

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Как сообщили в надзорном ведомстве 4 мая, в февраля фигурант находился в квартире матери, расположенной на Дальневосточном проспекте. Во время ссоры он взял металлическую ложку для обуви и, замахнувшись в область головы потерпевшей, стал угрожать ей убийством. Мужчине не понравились претензии родственницы относительно его поведения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета по голове в Невском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все