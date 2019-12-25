В России ищут лучшие инновации в недвижимости: открыт прием заявок на конкурс GOOD INNOVATIONS

Участвовать могут компании из разных сегментов рынка — от девелоперов и архитекторов до производителей строительных материалов и управляющих организаций.

В России начался прием заявок на XI конкурс "Хорошие инновации" (GOOD INNOVATIONS), посвященный современным решениям в сфере недвижимости. Организатором выступает Российская гильдия управляющих и девелоперов при поддержке Комитета по строительству Санкт-Петербурга, Агентства инноваций Москвы, ДОМ.РФ. Конкурс проводится уже более десяти лет и собирает проекты, которые меняют привычный облик городов и подход к строительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Участвовать могут компании из разных сегментов рынка — от девелоперов и архитекторов до производителей строительных материалов и управляющих организаций. Главное условие — наличие инновационной идеи или технологии, примененной в реальном проекте.

В этом году предусмотрено несколько номинаций: от цифровых решений и строительных технологий до жилой и коммерческой недвижимости, благоустройства и гостиничных проектов. Таким образом, конкурс охватывает практически все ключевые направления развития городской среды.

Процедура участия включает подачу заявки на специальной платформе, подготовку презентации проекта и подтверждение его инновационных характеристик. После этого работы рассматриваются экспертным жюри, в состав которого входят представители отрасли и профильных структур.

Фото: сайт Гуд инновации