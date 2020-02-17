В Петербурге выберут лучшего каменщика: конкурс "Строймастер" пройдет в мае

Практическая часть конкурса запланирована на строительной площадке в Приморском районе — на территории экорайона "Юнтолово".

В Санкт-Петербурге в мае состоится региональный этап конкурса "Строймастер", где определят лучшего каменщика 2026 года. Соревнования пройдут 20 и 21 мая и соберут как опытных специалистов, так и студентов профильных учебных заведений. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Практическая часть конкурса запланирована на строительной площадке в Приморском районе — на территории экорайона "Юнтолово". Участникам предстоит выполнить задания, требующие точности, профессиональных навыков и знания современных технологий. Особое внимание будет уделено соблюдению техники безопасности.

Конкурс проводится при участии Национального объединения строителей и Минстроя России. В Петербурге его поддерживают Комитет по строительству и представители строительного бизнеса.

Организаторы подчеркивают, что цель соревнований — не только определить сильнейших, но и привлечь внимание к рабочим профессиям, которые сегодня остаются востребованными. Участие студентов позволяет оценить уровень подготовки будущих специалистов и мотивирует их к профессиональному росту.

Победителей объявят 21 мая на торжественной церемонии в Театральном зале "Петербург-концерта" на набережной канала Грибоедова.

