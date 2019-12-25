В России ищут управленцев нового поколения: открыт приём заявок на отраслевой конкурс

В России продолжается регистрация на шестой сезон конкурса "Лидеры строительной отрасли", который объединяет управленцев из разных сфер — от бизнеса до государственных структур. Проект ориентирован на поиск специалистов, способных развивать строительную отрасль и внедрять современные подходы к управлению. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

С момента запуска в 2021 году конкурс заметно вырос: количество участников увеличилось более чем в два раза. В прошлом сезоне заявки подали свыше 23 тысяч человек из десятков регионов страны, а также из-за рубежа. Организаторы отмечают, что интерес к конкурсу продолжает расти, что говорит о высокой востребованности управленческих компетенций в отрасли.

Отбор проходит в несколько этапов. После регистрации участники проходят онлайн-тестирование и записывают видеоинтервью, затем лучшие из них попадают в образовательную программу с участием экспертов. Финал запланирован на август и будет включать очные испытания, командную работу и презентацию проектов, направленных на развитие строительной сферы.

Конкурс даёт участникам возможность не только проявить себя, но и получить доступ к профессиональному сообществу, обменяться опытом и выйти на новый уровень карьеры. Победители и финалисты формируют кадровый резерв отрасли и получают шанс участвовать в реализации крупных проектов.

Подать заявку можно до 1 июня, участие в конкурсе бесплатное.

Фото: сайт конкурса "Лидеры строительной отрасли"