Смольный изымет доходный дом Тона на Садовой улице

В центре Петербурга под реконструкцию пойдет историческое здание, признанное непригодным для проживания. Власти опубликовали проект постановления об изъятии помещений.

Городские власти запустили процедуру изъятия недвижимости для государственных нужд в Адмиралтейском районе. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Смольного десятого марта.

Речь идет о доме номер семьдесят один по Садовой улице. Здание признано аварийным и подлежащим реконструкции на основании распоряжения жилищного комитета. Теперь планируется изъять как земельный участок под постройкой, так и все расположенные в ней жилые и нежилые помещения.

Согласно проекту постановления, процедура будет проводиться в рамках положения о непригодных для проживания строениях. Дом, возведенный на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков, обладает статусом выявленного объекта культурного наследия, что подтвердили в комитете по охране памятников.

Юридическое сопровождение процесса разделят между собой две структуры. Администрация Адмиралтейского района займется вопросами, связанными с изъятием квартир. Комитет имущественных отношений будет отвечать за нежилые помещения. Контроль за ходом работ возложен на вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Ранее аналогичная процедура стартовала в отношении частично обрушившегося дома на Гороховой улице. Собственникам помещений в аварийных зданиях обещают выплатить компенсации, рассчитанные исходя из рыночной стоимости квадратных метров. Конкретные размеры выплат пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что архивы блокадных захоронений Ленинграда передали в ЦГА Петербурга.

Фото: Piter.tv