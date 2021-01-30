Суд в Петербурге утвердил изъятие имущества у бывшего замначальника Росавтодора

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил изъятие имущества у бывшего заместителя руководителя Росавтодора Юрия Андреева, а также у Ольги, Андрея, Тамары и Натальи Самарьяновых. Суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Выборгского районного суда, которым иск был удовлетворен.

В доход государства обращены: квартира и два машино-места в Москве, четыре автомобиля, пять квартир, семь машино-мест и доля в машино-месте, пять долей в нежилых помещениях в Петербурге, а также земельный участок с домом в Ленинградской области. В апелляционных жалобах ответчики и их представители просили отменить решение суда и отказать в иске. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение Выборгского районного суда без изменений.

