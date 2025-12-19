Архивы блокадных захоронений Ленинграда передали в ЦГА Петербурга

Документы о захоронениях времен блокады стали доступны исследователям.

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга получил архивные дела о захоронениях на кладбищах Ленинграда в годы до, во время и после блокады для сохранения и дальнейшего изучения.

В Центральный государственный архив Санкт-Петербурга передали 281 архивное дело, содержащее сведения о захоронениях на 11 кладбищах Ленинграда за период с 1932 по 1949 годы. Документы были подготовлены и переданы сотрудниками "Специализированной службы Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела". В архив поступили книги регистрации захоронений на Богословском кладбище, кладбище "Жертв 9 Января", кладбище "Остров декабристов", Пороховском, Серафимовском, Большеохтинском, Волковском лютеранском и православном, Ново-Волковском, Еврейском, Киновеевском и Малоохтинском кладбищах.

В ЦГА сообщили, что архив обеспечит надлежащее хранение материалов, при необходимости проведет реставрацию и предоставит доступ к документам историкам и исследователям. Все переданные дела уже оцифрованы и внесены в базу автоматизированной информационной системы по поиску записей о захоронениях, что позволит работать с электронными копиями без риска повреждения оригиналов.

Фото: Piter.tv