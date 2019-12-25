Президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, американский флот начинает процесс блокады каждого судна, которое пытается зайти или выйти из пролива. Он также добавил, что Британия и еще несколько стран направят тральщики для разминирования. Кроме того, президент США поручил поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

Трамп уточнил, что прошедшая в Исламабаде встреча с иранской делегацией прошла хорошо. Он заявил, что стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерного. По словам президента США, Иран "не отказался от своих амбиций".

