Эксперты прокомментировали перемирие США и Ирана

Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Каждая сторона назвала это своей победой: иранцы утверждают, что американцы принимают их мирный план из 10 пунктов, а Трамп – что Тегеран немедленно открывает Ормузский пролив и вообще цели в этой войне уже перевыполнены. Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", на деле все иначе: ни американские требования перед войной, ни персидские запросы к США сейчас не могут быть приняты. Но переломить ситуацию никто не может, поэтому Трамп бьет антирейтинги популярности, а Иран, у которого и до войны все было не слишком радужно в экономике, теряет важную для жизни инфраструктуру.

Авторы поста считают логичным, что в этой ситуации стороны пытаются договориться, не потеряв лица. Получится ли это и не сыграет ли деструктивную роль фактор Израиля, которому война выгодна, большой вопрос.

Однако к тезису о том, что Трамп опять обманул персов и ищет время для наращивания сил мы относимся с долей скепсиса: пять недель конфликта показали, что наращивания сил авиации недостаточно, а есть ли воля к сухопутной операции до сих пор непонятно. Кроме того, у персов тоже есть время на реорганизацию и заработок: помимо выгодного экспорта нефти теперь к ним еще добавляется и, по сути, одобренная янки оплата прохода через пролив. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Freepik (travel-photography)