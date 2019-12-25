Минцифры признало сложность выявления VPN на iPhone

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России признало сложность выявления VPN-сервисов на устройствах iPhone. Об этом сообщает РБК со ссылкой на методические рекомендации, разработанные ведомством.

Рекомендации по идентификации инструментов для обхода блокировок были направлены крупнейшим интернет-площадкам. В документе основной акцент сделан на технических сложностях выявления VPN-трафика на iPhone. По данным Минцифры, если на устройствах с операционной системой Android относительно легко определить использование VPN, то политика безопасности компании Apple, которая выпускает свои устройства, создает серьезные препятствия для подобной диагностики.

В ведомстве признали, что з-за настроек конфиденциальности и изоляции сторонних приложений в среде iOS доступ к системным параметрам и данным других сервисов существенно ограничен. Также Минцифры выделило ряд технических факторов, затрудняющих контроль, включая установку VPN на роутерах и применение технологии раздельного туннелирования трафика.

