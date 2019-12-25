Улица Маршала Захарова стала светлее в два раза

На улице Маршала Захарова завершена масштабная модернизация наружного освещения. Объект связывает жилые кварталы с парками, социальными учреждениями и транспортной инфраструктурой, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 24 марта.
Специалисты ГБУ "Ленсвет" вели работы в два этапа. Реконструкция охватила участок от проспекта Маршала Жукова до Балтийского бульвара. Всего установлено 555 светодиодных светильников отечественного производства. Изменения уже заметили водители, жильцы 60 домов и посетители Южно-Приморского парка. Благодаря новому оборудованию освещенность магистрали увеличилась почти в два раза.
На сегодняшний день доля светодиодных фонарей в Красносельском районе достигла 85,5%. До конца года здесь заменят еще 1,8 тыс. натриевых светильников.
Фото: пресс-служба Смольного
