В Лигово установили более 150 светодиодных фонарей

Систему освещения на этой территории создали 53 года назад, в 2019 году объект передали на баланс ГБУ "Ленсвет".

В жилом квартале Лигово, который ограничен улицами Партизана Германа, Чекистов, Добровольцев и проспектом Ветеранов, завершена модернизация наружного освещения. Об этом рассказали в петербургском комитете по энергетике.

Систему освещения на этой территории создали 53 года назад, в 2019 году объект передали на баланс ГБУ "Ленсвет". К сегодняшнему дню в рамках программы "Комфорт и уют в городе" специалисты установили 167 светодиодных светильников. В результате энергопотребление сократилось на 30%.

Всего в этом году в Красносельском районе запланирована замена порядка 1,8 тыс. натриевых светильников на светодиодные.

Ранее на Piter.TV: жилой квартал возле Морского собора в Кронштадте получит освещение до конца года. В ходе работ установят 46 светодиодных фонарей.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга