Жилой квартал возле Морского собора в Кронштадте получит освещение до конца года

В Кронштадте стартовали работы по реконструкции наружного освещения в квартале, который расположен между Красной, Петровской улицами и территорией Летнего сада. Об этом сообщили в петербургском комитете по энергетике 17 марта.
На сегодняшний день квартал освещают 28 устаревших светильников. Воздушные линии на объекте смонтировали свыше 20 лет назад. В ходе работ специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 46 светодиодных фонарей, большую их часть разместят на 18 металлических опорах.
В 2025 году в Кронштадте уже обновили освещение на Посадской улице, улицах Зосимова и Осокина. В этом году планируется реконструкция освещения на улице Восстания и Макаровской улице.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Ткачей установят 54 современных фонаря. Кроме того, появятся 44 мачты, а воздушные линии уберут под землю.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
