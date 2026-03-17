Сегодня, 10:49
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жилой квартал возле Морского собора в Кронштадте получит освещение до конца года

В ходе работ специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 46 светодиодных фонарей.

В Кронштадте стартовали работы по реконструкции наружного освещения в квартале, который расположен между Красной, Петровской улицами и территорией Летнего сада. Об этом сообщили в петербургском комитете по энергетике 17 марта. 

На сегодняшний день квартал освещают 28 устаревших светильников. Воздушные линии на объекте смонтировали свыше 20 лет назад. В ходе работ специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 46 светодиодных фонарей, большую их часть разместят на 18 металлических опорах. 

В 2025 году в Кронштадте уже обновили освещение на Посадской улице, улицах Зосимова и Осокина. В этом году планируется реконструкция освещения на улице Восстания и Макаровской улице. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Ткачей установят 54 современных фонаря. Кроме того, появятся 44 мачты, а воздушные линии уберут под землю.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

