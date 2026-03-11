  1. Главная
Сегодня, 13:03
На улице Ткачей установят 54 современных фонаря

Кроме того, появятся 44 мачты, а воздушные линии уберут под землю.

В Невском районе Петербурга на улице Ткачей стартовала модернизация наружного освещения, которую не проводили с 1989 года. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 11 марта. 

На участке длиной более 1 километра специалисты ГБУ "Ленсвет" заменят 50 устаревших натриевых фонарей на 54 современных светильника. Кроме того, установят 44 мачты, а воздушные линии уберут под землю. Пять ключевых перекрестков оборудуют светильниками с холодным белым светом, благодаря чему улучшится видимость пешеходов для водителей. 

Ранее на участке располагались ткацкие предприятия, сегодня здесь находятся свыше 70 жилых домов, школа, медицинские центры, спортивные секции и сад Ткачей. 

Ранее на Piter.TV: на Ключевой улице впервые за 60 лет модернизируют освещение. Сотрудники "Ленсвета" установят 43 светодиодных светильника.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

