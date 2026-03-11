На улице Ткачей установят 54 современных фонаря

Кроме того, появятся 44 мачты, а воздушные линии уберут под землю.

В Невском районе Петербурга на улице Ткачей стартовала модернизация наружного освещения, которую не проводили с 1989 года. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 11 марта.

На участке длиной более 1 километра специалисты ГБУ "Ленсвет" заменят 50 устаревших натриевых фонарей на 54 современных светильника. Кроме того, установят 44 мачты, а воздушные линии уберут под землю. Пять ключевых перекрестков оборудуют светильниками с холодным белым светом, благодаря чему улучшится видимость пешеходов для водителей.

Ранее на участке располагались ткацкие предприятия, сегодня здесь находятся свыше 70 жилых домов, школа, медицинские центры, спортивные секции и сад Ткачей.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга