Из Новоладожского канала в Шлиссельбурге достали тело женщины в купальнике

На вид 60 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

В Кировском районе Ленинградской области вытащили тело женщины в купальнике. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 31 июля очевидец заметил на 10-м километре Новоладожского канала плывущий труп женщины. Из воды неподалёку от лодочной станции извлекли труп неизвестной женщины в купальнике, на вид 60 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти на Пульмановском карьере утонул ребенок.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)