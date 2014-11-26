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Из Новоладожского канала в Шлиссельбурге достали тело женщины в купальнике
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Новоладожского канала в Шлиссельбурге достали тело женщины в купальнике

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На вид 60 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

В Кировском районе Ленинградской области вытащили тело женщины в купальнике. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 31 июля очевидец заметил на 10-м километре Новоладожского канала плывущий труп женщины. Из воды неподалёку от лодочной станции извлекли труп неизвестной женщины в купальнике, на вид 60 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти на Пульмановском карьере утонул ребенок.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: новоладожский канал, утонул, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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