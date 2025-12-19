В Ленобласти спасли собаку, провалившуюся под лед Новоладожского канала

Питомца извлекли из воды, после чего он убежал.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти оказали помощь собаке. Об этом сообщили в ведомстве 4 февраля.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги получила сегодня информацию о том, что животное провалилось под лед Новоладожского канала. Питомца извлекли из воды, после чего он убежал.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина провалился под лед реки Коваши. Он находился по колено в воде к моменту прибытия спасателей. Пострадавший был передан полицейским.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти