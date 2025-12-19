  1. Главная
В Ленобласти мужчина провалился под лед реки Коваши
Сегодня, 15:51
Потерпевший находился по колено в воде к моменту прибытия спасателей.

В МЧС России рассказали 29 января о том, что под лед реки Коваши в Сосновом Бору провалился мужчина. Инцидент произошел в районе железнодорожной станции. 

Потерпевший находился по колено в воде к моменту прибытия спасателей. Его извлекли на берег и передали полицейским. 

МЧС России напоминает: выход на неокрепший лед смертельно опасен! Не выходите на лед в запрещенных и непроверенных местах, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее на Piter.TV: сотрудники МЧС России спасли рыбака, который заблудился на Финском заливе возле Кронштадта. Виной этому стал густой туман. 

Фото: pxhere 

