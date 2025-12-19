В Ленобласти мужчина провалился под лед реки Коваши

Потерпевший находился по колено в воде к моменту прибытия спасателей.

В МЧС России рассказали 29 января о том, что под лед реки Коваши в Сосновом Бору провалился мужчина. Инцидент произошел в районе железнодорожной станции.

Потерпевший находился по колено в воде к моменту прибытия спасателей. Его извлекли на берег и передали полицейским.

МЧС России напоминает: выход на неокрепший лед смертельно опасен! Не выходите на лед в запрещенных и непроверенных местах, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. Пресс-служба МЧС

