Сотрудники МЧС спасли рыбака, который заблудился на Финском заливе возле Кронштадта
Сегодня, 15:58
Виной всему стал густой туман, опустившийся на город.

Спасатели Петербурга завершили длительные поиски рыбака, заблудившегося на Финском заливе около Кронштадта. Он обратился в экстренные службы самостоятельно, сообщили в МЧС России 20 января. 

Виной всему стал густой туман, опустившийся на город. Мужчину нашли недалеко от форта "Шанц". На берегу его осмотрели медики, помощь не потребовалась. 

Ранее мы рассказывали о том, что запрет выхода на лед прекращает действие в Петербурге с 16 января. Однако ледовое покрытие все еще является источником повышенной опасности.

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: мчс, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

