Сотрудники МЧС спасли рыбака, который заблудился на Финском заливе возле Кронштадта

Спасатели Петербурга завершили длительные поиски рыбака, заблудившегося на Финском заливе около Кронштадта. Он обратился в экстренные службы самостоятельно, сообщили в МЧС России 20 января.
Виной всему стал густой туман, опустившийся на город. Мужчину нашли недалеко от форта "Шанц". На берегу его осмотрели медики, помощь не потребовалась.
Ранее мы рассказывали о том, что запрет выхода на лед прекращает действие в Петербурге с 16 января. Однако ледовое покрытие все еще является источником повышенной опасности.
Фото: пресс-служба МЧС России
