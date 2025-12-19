Запрет выхода на лед прекращает действие в Петербурге с 16 января

В Петербурге с 16 января прекращает действие запрет выхода на лед Финского залива и городских водоемов. Об этом напомнили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.
Ледовое покрытие все еще является источником повышенной опасности. Рыбакам рекомендуют иметь при себе шнур длиной 12-15 метров с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет.
Если вы провалились под лед, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведет лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад.
Пресс-служба КЗС
Следующий период запрета выхода на лед будет действовать с 16 марта по 13 апреля.
Ранее комблаг Петербурга напомнил, что делать, если человек провалился под лед.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все