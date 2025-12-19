  1. Главная
Запрет выхода на лед прекращает действие в Петербурге с 16 января
Сегодня, 11:40
128
0 0

Ледовое покрытие все еще является источником повышенной опасности.

В Петербурге с 16 января прекращает действие запрет выхода на лед Финского залива и городских водоемов. Об этом напомнили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений. 

Ледовое покрытие все еще является источником повышенной опасности. Рыбакам рекомендуют иметь при себе шнур длиной 12-15 метров с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет. 

Если вы провалились под лед, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведет лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. 

Пресс-служба КЗС 

Следующий период запрета выхода на лед будет действовать с 16 марта по 13 апреля. 

Ранее комблаг Петербурга напомнил, что делать, если человек провалился под лед. 

Фото: pxhere 

Теги: кзс, лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

