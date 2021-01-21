Проезд по участку КАД КЗС ограничили на 2 недели
Сегодня, 10:44
193
Ограничения связаны с необходимостью проведения ремонта деформационного шва. 

В связи с проведением ремонтных работ на петербургской дамбе, которая является частью Кольцевой автодороги (КАД), будет введено ограничение движения транспорта. Согласно информации пресс-службы Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), с 09:00 30 марта до 18:00 13 апреля движение по двум полосам на участке КМ 135 (мост водопропускного сооружения В-4) внутреннего кольца КАД будет закрыто.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать маршруты с учетом введенных ограничений.

Ранее мы сообщили о том, что на Шкиперской развязке ЗСД построили 4 новых съезда.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)

