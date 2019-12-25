На Шкиперской развязке ЗСД построили 4 новых съезда

На строительстве развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе Шкиперского протока завершен важный этап: построены четыре новых съезда, которые соединят проспект Крузенштерна и улицу Шкиперский проток с платной магистралью. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Шкиперский проток до Шкиперского моста.

В рамках проекта специалисты занимаются переносом инженерных сетей, устройством дорожной одежды и прокладкой коммуникаций. Полное завершение строительства запланировано на 2026 год. Открыть движение по новым съездам планируется после того, как будут закончены все работы, включая прилегающую улично-дорожную сеть.

Напомним, что проект реализуется поэтапно. В декабре 2023 года (второй этап) открыли три съезда, связавшие намывные территории Васильевского острова с ЗСД. В августе 2024 года запустили еще один съезд в южном направлении.

Проект стартовал в ноябре 2021 года на условиях государственно-частного партнерства. Новая развязка призвана улучшить транспортную доступность намывных территорий Васильевского острова и снизить нагрузку на существующие дороги.

Ранее мы сообщили о том, что между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе на КАД перекроют одну полосу.

Фото: Telegram / ЗСД