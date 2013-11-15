Между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе на КАД перекроют одну полосу

На Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге с 24 по 30 марта будет временно перекрыта одна полоса движения. Ограничения коснутся участка между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на внутреннем кольце КАД третья полоса будет полностью закрыта для движения. Кроме того, на первой и второй полосах будет действовать ограничение скорости — до 50 км/ч.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, такие меры необходимы для проведения работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги. Работы будут вестись на участке внутреннего кольца КАД с 10-го по 18-й километр.

Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что с 28 марта на Ладожском мосту откроют реверсивную полосу движения.

