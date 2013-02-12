С 28 марта на Ладожском мосту откроют реверсивную полосу движения

На федеральной трассе Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленинградской области, на Ладожском мосту, появится дополнительная реверсивная полоса. Это решение связано с проведением плановых ремонтных работ. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 28 января две полосы движения были перекрыты, а на оставшихся действует ограничение скорости до 40 км/ч. Сейчас транспорт движется по одной полосе в каждом направлении.

Для улучшения пропускной способности моста с 28 марта вводится третья полоса. Она будет работать в реверсивном режиме: утром — в сторону въезда в город, вечером — на выезд.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, основная задача — завершить первый этап работ, ограничивающий движение, до конца 2026 года. Полностью ремонт планируется закончить к сентябрю 2027 года.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов и заранее благодарят за понимание.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"