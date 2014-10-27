Спасатель объяснил, как поступить с найденным на дороге предметом

Президент РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев объяснил, как поступить с найденным на дороге предметом. Об этом он рассказал телеканалу "360".
По словам эксперта, с такими предметами ни в коем случае нельзя взаимодействовать. Он подчеркнул, что может привести к срабатыванию взрывного механизма, если под предметом что-то спрятано. Дударев посоветовал сразу позвонить по номеру 112 и сообщить о находке.
Спасатель напомнил, что взрывчатку могут замаскировать под что угодно. К самым регулярным "маскировкам" относятся рюкзак, сумка, пакет и деньги.
