Вода затопила проезжую часть из-за прорыва.

В Новороссийске прорвало трубу на водопроводе. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел утром 12 ноября на Пограничной улице. Мощный гейзер был виден издалека. Вода затопила проезжую часть из-за прорыва. Глава Новороссийска Андрей Кравченко выехал на место аварии на магистральном водоводе.

На месте работают аварийные службы. Водоснабжение прекращено. Воду будут привозить автоцистернами по заявкам жителей. Также сообщается, что участок водовода подлежит проектированию и замене.

Ранее мы сообщали, что в Пермском крае загорелся школьный автобус.

Видео: Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска