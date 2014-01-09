Площадь огня составила 10 квадратных метров.

В Пермском крае загорелся школьный автобус. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на территории учебного заведения в селе Фролы. Из здания школы вывели всех учащихся. На место происшествия прибыли пожарные.

Всего из школы эвакуировались 1 450 человек. В результате пожара никто не пострадал. Площадь огня составила 10 квадратных метров. Его потушили силами 10 специалистов и двух единиц техники.

Видео: 360.ru