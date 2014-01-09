  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:42
129
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Пермском крае загорелся школьный автобус

0 0

Площадь огня составила 10 квадратных метров.

В Пермском крае загорелся школьный автобус. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на территории учебного заведения в селе Фролы. Из здания школы вывели всех учащихся. На место происшествия прибыли пожарные.

Всего из школы эвакуировались 1 450 человек. В результате пожара никто не пострадал. Площадь огня составила 10 квадратных метров. Его потушили силами 10 специалистов и двух единиц техники.

Ранее сомнолог рассказала, к чему приводит бесконтрольный прием снотворных.

Видео: 360.ru

Теги: автобус, пермский край, пожар, школа
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии