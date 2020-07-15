Сомнолог рассказала, к чему приводит бесконтрольный прием снотворных

По словам эксперта, любой препарат может навредить, если нарушать инструкцию по приему.

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, к чему приводит бесконтрольный прием снотворных. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, любой препарат может навредить, если нарушать инструкцию по приему. Она подчеркнула, что препарат теряет свою эффективность при прежней дозировке, из-за чего повышается риск зависимости. Царева отметила, что часто тревожные люди принимают гипнотики одновременно с алкоголем.

Сомнолог добавила, что в зависимости от наличия тех или иных заболеваний у человека при приеме гипнотиков их течение может обостряться. По ее словам, препараты седативного спектра довольно серьезные. В связи с этим снотворные следует принимать строго по рекомендации врача.

Фото: pxhere.com